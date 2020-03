Stiri pe aceeasi tema

- Italia a fost lovita din nou, marți seara, de un bilanț devastator al epidemiei de coronavirus, dupa doua zile in care exista o usoara ameliorare. Au fost 743 de oameni care au murit in ultimele 24 de ore și 5.249 de cazuri noi confirmate de imbolnavire. Sambata, in cea mai neagra zi a sa, Italia inregistrase 793…

- Italia a confirmat vineri 2547 de noi cazuri de coronavirus și inca 250 de decese. Bilanțul general al epidemiei a ajuns astfel in aceasta țara la 17.660 cazuri confirmate, dintre care 1266 de decese. Ca in fiecare seara, la ora locala 18.00, noile date despre evoluția coronavirusului in Italia au fost…

- De la aparitia noului coronavirus, in luna decembrie a anului trecut, au fost inregistrate 109.946 de cazuri de infectie in 99 de tari si teritorii, iar 3.819 de persoane au decedat, potrivit unui bilant alcatuit de AFP din surse oficiale, luni, la ora 9:00 GMT, scrie agerpres.ro. 914 noi cazuri…

- Italia a devenit duminica tara cea mai afectata de epidemia de coronavirus dupa China, potrivit unei noi numaratori efectuate de AFP plecand de la cifre oficiale, anunța AGERPRES.Italia a inregistrat de la inceputul epidemiei 7.375 de cazuri de Covid-19, dintre care 366 de decese. China se…

- Bilantul mortilor epidemiei de coronavirus din Italia a crescut cu 49 intr-o singura zi, ajungand la 197, a anuntat vineri Agentia de Protectie Civila, cea mai mare crestere intr-o singura zi de la descoperirea epidemiei in urma cu doua saptamani, relateaza Reuters si AFP. Numarul cazurilor de coronavirus…

- Coronavirusul COVID-19 a provocat 107 morti in Italia de la inceputul epidemiei, conform ultimului bilant oficial anuntat miercuri seara, ce ridica la 3.089 numarul cazurilor de infectare confirmate in aceasta tara, a treia din lume cea mai afectata de epidemie, dupa China si Coreea de Sud, relateaza…

- Noul coronavirus aparut in decembrie in China a ucis peste 630 de persoane in aceasta tara, autoritatile din provincia Hubei, epicentrul epidemiei, anuntand vineri 69 de noi decese, relateaza AFP. In buletinul sau zilnic, comisia de sanatate din provincia chineza a raportat, de asemenea, 2.447 de noi…

- Cel puțin 564 de persoane au murit la nivel global ca urmare a infecției cu noul coronavirus, dupa ce au fost înregistrate 70 de noi decese în provincia Hubei, au informat miercuri autoritațile, relateaza CNN. Bilanțul noului tip de coronavirus a ajuns la 562 de morți în…