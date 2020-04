Stiri pe aceeasi tema

- CORONAVIRUS / Italia inregistreaza un bilant ingrijorator și in ultimele 24 de ore, din cauza pandemiei de coronavirus. Autoritațile italiene au anunțat in aceasta seara decesul a 766 de persoane in precedentele 24 de ore. Numarul total al cazurilor a ajuns la 119.827 de persoane infectate cu noul…

- Ziarul Unirea Un nou bilanț TRAGIC in Italia: Alți 756 de italieni au murit in ultimele 24 de ore din cauza coronavirusului, ducand totalul la 10.779 decese Bilantul victimelor cauzate de noul coronavirus, Covid-19, duminica, in Italia, a crescut. In ultimele 24 de ore au murit 756 de persoane, totalul…

- Pana in prezent, in Marea Britanie, au murit din cauza noului coronavirus 759 de persoane, iar in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 181 de decese. 759 de persoane au murit pana la aceasta ora, in Marea Britanie, din cauza noului coronavirus iar, per total, au fost diagnosticate peste…

- A fost inregistrat inca un deces al unei persoane confirmata cu noul coronavirus, numarul total la nivel național ajungand la 23. Este vorba despre un barbat in varsta 75 ani, din judetul Iași, internat și confirmat in data 22 martie 2020, decedat in 26 martie 2020. Acesta prezenta comorbiditați și…

- Inca 683 de decese provocate de COVID-19 au fost consemnate miercuri in Italia, cifra in scadere fata de cele 743 inregistrate in intervalul de 24 de ore precedent, in timp ce numarul persoanelor infectate a crescut cu 5.210, ajungand in total la 74.386, potrivit worldometers.

- Spania a inregistrat un nou record de decese in 24 de ore cu 514 de persoane care au murit din cauza Covid-19 intre luni și marți, ceea ce face ca bilanțul sa urce la un total de 2.696 de decese, a anunțat Ministerul Sanatații, relateaza AFP. Numarul total de cazuri confirmate se apropie de 40.000,…

- Numarul persoanelor decedate in Italia din cauza coronavirusului a ajuns ieri, 15 martie, la 1.809, ceea ce presupune o crestere de 368 de decese in ultimele 24 de ore, potrivit ultimului bilant comunicat de seful protectiei civile, Angelo Borrelli, intr-o conferinta de presa, relateaza EFE, potrivit…

