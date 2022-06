Stiri pe aceeasi tema

- HTEC Group, companie de servicii de tehnologie, consultanta si software, infiintata in Serbia si cu sediu in Statele Unite ale Americii, anunta ca va crea pana la 1.000 de noi locuri de munca in patru orase din Romania – Bucuresti, Cluj-Napoca, Timisoara si Iasi.

- Scumpirile de la nivel mondial se vad si in preturile apartamentelor din Romania. Romanilor le este din ce in ce mai greu sa-și perimita sa-și cumpere un apartament. In ultimii doi ani, locuintele s-au scumpit chiar și cu 30%. 13 ani de munca pentru un apartament Cel mai scump oras din tara ramane Cluj-Napoca,…

- Carburanții s-au scumpit din nou astazi, de data aceasta doar benzina, dupa o scumpire in weekend și alta vinerea trecuta. Prețul motorinei pare sa stagneze. Carburantii standard se comercializeaza astazi in Romania cu preturi cuprinse intre 7.94 lei/l și 8.90 lei/l.Prețurile practicate de stațiile…

- Pentru prima data in Romania, un proiect mixed-use de reconversie urbana include un centru cultural deschis intregii comunitați, realizat in parteneriat cu Centrul Cultural Clujean. Spațiul – concept dedicat artelor spectacolului va fi parte din proiectul dezvoltat de catre grupul IULIUS pe platforma…

- Noua cinematografie israeliana va fi in centrul atentiei la cea de-a 21-a editie a Festivalului International de Film Transilvania. In program se regasesc filme si documentare puternice, un serial fascinant, dar si intalniri cu regizori, profesionisti din industrie si oficialitati care vor intra…

- Romania's women's national football team ended in a draw with Switzerland's strong team, 1-1 (1-0), on Friday, at the "Triumph Arch" Stadium in Bucharest, in a Group G match of the 2023 World Cup qualifiers. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Avand in vedere informațiile aparute in spațiul public, Autoritatea Aeronautica Civila Romana a anunțat ca, la data de 22 martie 2022, doua elicoptere inmatriculate in Ucraina au tranzitat spațiul aerian al Romaniei.Cele doua aparate de zbor au decolat din Ucraina, au facut o escala tehnica pentru realimentare…

- CARAȘ-SEVERIN – Nu, nu este vorba iar de vreun razboi intre palatul local și cel județean, așa cum s-a intamplat in trecut, cand acestea aparțineau unor forțe politice cu respingere magnetica. Primarul Reșiței se refera la consiliile județene ca fiind entitați desuete, care nu-și mai au locul intr-o…