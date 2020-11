Stiri pe aceeasi tema

- Topul domeniilor cu cele mai multe angajari de la inceputul pandemiei este condus de IT, urmat de comerț (comerț en-gros și retail), construcții și domeniul financiar-consultanța. Cumulat, cele patru domenii au fost responsabile pentru mai mult de jumatate din numarul de locuri de munca pentru care…

- Sectorul turismului din Portugalia ar urma sa piarda numai in acest an 60.000 de locuri de munca, din cauza impactului pandemiei de coronavirus (COVID-19) si a redresarii lente a economiei, a declarat, pentru Reuters, Rita Marques, secretar de stat in Ministerul Turismului. Unele din regiunile tarii…

- Mecanicii, șoferii de curse lungi și inginerii sunt la mare cautare. Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca a publicat topul lunar al celor mai bine platite locuri de munca vacante in Republica Moldova.

- Vestea buna, potrivit statisticilor, este aceea ca, in ultimele cinci luni și jumatate, mai exact de la instituirea starii de urgența (15 martie) pana la sfarșitul lunii septembrie, au fost create 800.000 de noi locuri de munca. Vestea proasta este ca au disparut 1.300.000 de joburi in același interval.…

- Industria prelucratoare a fost prima in topul contractelor de munca incetate, in timp ce industria comertului conduce clasamentul sectoarelor cu cele mai multe contracte noi, conform ZF. Citeste si: Florin Citu face anuntul asteptat de toti romanii. Ce se intampla cu plata taxelor „Industria…

- De la debutul starii de urgenta in Romania din cauza pandemiei de COVID-19 si pana pe 1 septembrie, mai mult de 1,29 milioane de munca au fost incetate, conform unei analize a publicației Ziarul Financiar, pe baza informatiilor oferite de Inspectia Muncii. Numarul contractelor de munca noi inregistrate…

- Ziarul Unirea Romanii, fara locuri de munca din cauza pandemiei: Rata șomajului a fost de 5,4%, in trimestrul II al anului in curs Rata șomajului la noi in țara a fost de 5,4%, in trimestrul II al anului in curs, in creștere cu 1,1 puncte procentuale fața de cea inregistrata in trimestrul anterior,…

- Dintre cele 16.000 de joburi, 10.000 vor fi pentru lucratori de depozit, iar 3.000 pentru soferi de curierat. Reprezentantii companiei au declarat ca vor avea prioritate la angajare lucratorii angajati temporar la inceputul pandemiei de coronavirus. La inceputul pandemiei, supermarketurile…