- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca isi va folosi vizita oficiala pe care o va efectua in Statele Unite pentru a il convinge pe omologul sau american Donald Trump sa nu renunte la acordul nuclear semnat intre marile puteri si Iranul, relateaza site-ul agentiei Dpa. Macron…

- Aproape 300 de cetațeni straini fara acte au fost prinși de polițiștii locali, in 2017, pe strazile Timișoarei, insa in lipsa unei legislații coerente, oamenii legii nu prea au ce sa le faca. „Noi avem o problema, eu am mai vorbit despre așa ceva, dar am ajuns la concluzia ca nu am vorbit…

- Reprezentanta Comisiei Europene in Romania a anuntat vineri, ca peste 10.000 de municipalitati s-au inscris in portalul WiFi4EU, creat printr-un program european caruia UE i-a alocat un buget de 120 milioane euro, prin care vor avea acces gratuit la retelele ...

- Producatorul german de casti, microfoane si sisteme de transmisie wireless Sennheiser a anuntat luni planurile de a construi la Brasov cea de-a patra sa fabrica la nivel global. Alături de fabricile deja existente în Germania, Irlanda şi Statele Unite ale Americii, noua bază de…

- Zeci de percheziții au loc in Romania și Germania pentru destructurarea unei grupari ce aducea transfugi din Orientul Mijlociu și ii calauzea pana in Germania. Mai mulți suspecți au fost deja ridicați de procurorii DIICOT și duși la audieri. Simultan, ...

- Benjamin Netanyahu ameninta ca Israelul va actiona impotriva Iranului. Intr-un discurs sustinut in cadrul Conferintei de Securitate de la Munchen, Netanyahu a comparat acordul nuclear cu Iranul semnat in 2015 cu Acordul de la Munchen din 1938 semnat de Germania nazista. De asemenea, premierul…

- Familiile beneficiare de ajutor social vor primi gratuit convertoare pentru conectarea la televiziunea digitala terestra. O hotarare in acest sens a fost aprobata in cadrul ședinței Guvernului.

- Restrictiile introduse de coalitia condusa de Angela Merkel in urma crizei refugiatilor din 2015 si care vizeaza sa stopeze solicitarile privind reintregirile familiale nu au niciun sens, a declarat Roland Bank din cadrul UNHCR Germania la o audiere intr-o comisie parlamentara federala.La…