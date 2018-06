IT-iștii români, căutați pentru a crea aplicațiile care vor schimba lumea O spun cercetatorii vestiti de la universitati precum Oxford sau creatori de aplicatii din toata lumea care si-au dat intalnire zilele acestea la Cluj. Proiectele dezbatute: de la inovatii in neurostiinte, pana la drone inteligente, care detecteaza bolile in agricultura, survoland norii, ne vor schimba viata. Un profesor la Oxford a creat un cip care, implantat in creier, va ajuta bolnavii de Alzheimer prin intermediul unor neurostimulatori. Pentru continurea proiectului, si-a ales parteneri din Romania. Printre acestia si pe Laura, o tanara care a studiat la Paris. Newton Howard, profesor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

