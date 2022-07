Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persoane au murit, iar aproape 100 au fost ranite, joi, in urma in urma atacului cu rachete Kalibr din centrul orasului Vinita, Ucraina. Printre cladirile distruse se numara un centru comercial, blocuri de locuinte, dar si un centru medical. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a catalogat…

- Inaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe si politica de securitate, Josep Borrell, condamna, intr-un mesaj pe Twitter, faptul ca fortele ruse au distrus al doilea cel mai mare terminal de cereale din Ucraina, la Mykolaiv, afirmand ca este un alt atac rusesc cu rachete care contribuie la criza…

- Fortele ucrainene au recuperat o parte din Severodonetk (est), cu toate ca trupele ruse controleaza circa jumatate din acest oras, a declarat guvernatorul militar al regiunii Lugansk, Serhi Gaidai, pe contul sau de Facebook, transmite sambata EFE. Orasul industrial Severodonetk este un punct strategic…

- Imagini difuzate vineri. Azovstal, ultima reduta ucraineana din Mariupol, este și vineri ținta unui asalt rusesc. The work of long-range aviation of the Russian Aerospace Forces at the Azovstal plant in Mariupol. pic.twitter.com/1OyGZ4CXbi — ТРУХАEnglish (@TpyxaNews) May 6, 2022 #Azovstal in #Mariupol…

- Nu sunt schimbari importante pe frontul din Ucraina, anunța Direcția de informații a Ministerului britanic al apararii.Forțele de ocupație ruse fac mai multe demersuri pentru o guvernare permanenta a Moscovei in zonele ocupate in sud, nu doar in Donbaas ce include cele doua republici separatiste autoproclamate…

- Agenția de presa rusa Ria Novosti, controlata de stat, afirma, citandu-l pe oficialul pro-Kremlin Kirill Stremousov, ca schimbarea va urma unei perioade de tranziție de patru luni, timp in care vor circula ruble și grivne sau hrivne (moneda naționala ucrianeana - n.r.), relateaza The Kyiv Independent,…

- Forțele lui Vladimir Putin nu se opresc din atacurile sangeroase și continua sa bombardeze Ucraina, chiar și in Sambata Mare. Unul dintre principalii consilieri ai lui Volodimir Zelenski, Mihailo Podoliak, susține ca urmatoarea ținta a Rusiei este Republica Moldova. Cele mai noi informații de pe campul…

- Primarul orașului Mariupol, Vadim Boichenko, acuza Rusia ca ascunde dovezi ale crimelor sale de razboi „barbare” din orașul-port, prin inhumarea cadavrelor civililor uciși de bombardamente intr-o noua groapa comuna aflata intr-o localitate din apropiere, relateaza The Guardian. Edilul a vorbit joi,…