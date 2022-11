Institutul american pentru studiul razboiului (ISW), in analiza sa zilnica dedicata situației militare din Ucraina, considera ca este posibil ca trupele rusești sa iși transfere forțele in regiunea Donețk dupa ce s-au retras de pe malul drept in regiunea Herson, pentru a-și intensifica operațiunile in jurul Donețkului, Bahmut și in vestul regiunii Donețk. ISW admite ca Rusia ar putea face progrese in Donbass in viitorul apropiat, dar doar limitate, potrivit BBC . Ministerul rus al Apararii a anunțat capturarea unor așezari in regiunea Donețk in ultimele doua zile – cu o zi inainte a fost vorba…