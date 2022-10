Stiri pe aceeasi tema

- Rușii pregatesc opinia publica pentru a justifica retragerile planificate și pierderile teritoriale semnificative in regiunea Herson prin anunțurile facute de Comandantul Forțelor Armate Ruse in Ucraina, generalul Serghei Surovikin, care a precuzat ca trebuie sa ia „decizii dificile” și a acuzat Ucraina…

- Indicele MOEX Rusia a scazut cu 6,9%, iar in timpul tranzactiilor a coborat cu pana la 7,4%. Pietele financiare din Moscova au inregistrat un declin generalizat, de cand presedintele Vladimir Putin a anuntat o mobilizare militara saptamana trecuta, punand economia rusa pe picior de razboi si prelungind…

- Moscova susține ca Kievul a folosit tancuri T-72 abandonate in timp ce incearca sa avanseze in regiunea Lugansk, ocupata de Rusia, afirma Institutul pentru Studiul Razboiului, relateaza HotNews.ro.Grupul de reflecție cu sediul in SUA adauga ca apelurile urgente ale reprezentanților ruși de a anexa imediat…

- Mihail Podoleak, consilier al șefului fracțiunii parlamentare ucrainene de opoziție, a declarat ca Kremlinul nu este inca pregatit pentru poziția de negociere a Ucrainei, in ciuda succeselor evidente ale lansarii unei contraofensive de catre forțele armate ucrainene pe campul de lupta. El a spus acest…

- Vladimir Putin a semnat saptamana trecuta un decret prin care va crește forța armata activa in Ucraina, cu 137.000 de membri. Cu toate ca numarul militarilor ruși va fi de 1,15 milioane, este improbabil ca aceasta mișcare sa modifice considerabil șansele de caștig ale țarii in razboiul din Ucraina,…

- Autoritatile ruse au transferat peste 1.000 de copii ucraineni in Rusia pentru a fi dati spre adoptie unor familii de rusi, potrivit unui raport al Institutul pentru Studiul Razboiului din SUA. Cei care adopta copii din Ucraina primesc și bani pentru acest lucru. Expertii ISW spun ca au avut acces la…

- Fostul deputat rus Ilya Ponomarev spune ca partizanii rusi sunt responsabili pentru atentatul cu bomba asupra masinii in care se afla fiica lui Aleksandr Dughin, Daria Dughina, care a murit pe loc dupa explozia automobilului, scrie The Guardian. Vorbind la Kiev, Ilya Ponomarev sustine ca bomba care…

- Papa Francisc a declarat duminica ca dorește foarte mult sa viziteze Ucraina, in eforturile sale de a incerca sa puna capat razboiului care dureaza deja de cinci luni și pe care l-a denunțat in mod repetat, scrie Reuters . „Am o mare dorința de a merge la Kiev”, a spus Suveranul Pontif atunci cand a…