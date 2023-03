ISW: Putin „nu este pregătit să negocieze și caută victoria completă” In ultima actualizare a Institutului american pentru studiul razboiului (ISW) se afirma ca președintele rus ramane hotarat sa cucereasca Ucraina prin forța, anunța Sky News. Potrivit thinktank-ului, Putin nu și-a schimbat obiectivele de cand a izbucnit razboiul și niciunul dintre „eșecurile eforturilor sale militare majore” nu l-a convins sa vina la masa negocierilor. „Razboiul se va prelungi atata timp cat Putin crede ca iși poate impune voința asupra Ucrainei prin lupta sau prin frangerea voinței ucrainenilor de a lupta in urma abandonului lor de catre Occident”, se precizeaza in ultimul raport… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

