- Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a confirmat ca exista lupte interne in cercul apropiat lui Vladimir Putin, dupa ce Kremlinul a cedat controlul centralizat asupra spatiului informational rusesc, iar liderul rus se pare ca nu poate repara cu usurinta aceasta situatie,…

- Kremlinul este macinat de lupte pentru putere, la nivel inalt, iar președintele nu mai deține controlul spațiului informațional, confirma purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zakharova. Mai mulți jurnalisti, academicieni si sustinatorii Novorossiya de la Kremlin au organizat…

- Occidentul inarmeaza si sprijina Kievul, deci este complice la „atacul” comis joi, 2 martie, de grupul de „sabotori ucraineni” in regiunea rusa Briansk, a denuntat vineri, 3 martie, Ministerul rus de Externe intr-un comunicat citat de EFE, transmite Agerpres. „Crimele din regiunea Briansk au fost comise…

- Vizita oficiala in China a președintelui belarus Aleksandr Lukașenko este prevazuta a avea loc intre 28 februarie si 2 martie, a anuntat sambata Ministerul de Externe de la Beijing, informeaza AFP și Reuters, citate de Agerpres . Ministrul de externe chinez, Qin Gang, i-a impartasit omologului sau belarus…

- Presedintele rus Vladimir Putin a aprobat propunerea guvernului sau de a semna un acord cu Belarus privind infiintarea si functionarea unor centre comune de instruire militara, potrivit unui ordin emis marti de liderul rus, transmite EFE. Putin a dat instructiuni Ministerului rus al Apararii sa initieze…

- Rusia s-a intrebat joi daca Suedia are ‘ceva de ascuns’ in legatura cu exploziile care au avariat gazoductele Nord Stream anul trecut, in timp ce a criticat Stockholmul pentru ca nu a impartasit informatii in cadrul investigatiilor in curs cu privire la aceste deflagratii, relateaza Reuters. Autoritatile…

- Forțele rusești iși epuizeaza probabil stocurile de muniție de artilerie și, ca urmare, vor avea dificultați in susținerea ritmului actual al operațiunilor din Ucraina, potrivit Institutului pentru Studiul Razboiului. De asemenea, institutul a afirmat ca discursul președintelui rus Vladimir Putin din…