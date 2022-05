ISW: Bătălia pentru Severodoneţk reprezintă punctul culminant al întregii ofensive ruse din Ucraina Invazia Ucrainei de catre Rusia, care a avut scopul de a controla si ocupa intreaga tara s-a transformat intr-o ofensiva disperata si sangeroasa care urmareste capturarea unui singur oras in est, concomitent cu apararea cuceririlor limitate teritoriale in sud si est, se arata in cea mai recenta analiza a situatiei razboiului din Ucraina de catre Institutul pentru Studii ale Razboiului (ISW). „Cand batalia pentru Severodonetk se va incheia, indiferent de tabara castigatoare, ofensiva rusa va atinge punctul sau culminant la nivel operational si strategic, ceea ce va permite Ucrainei sa treaca la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Nu sunt schimbari importante pe frontul din Ucraina, anunța Direcția de informații a Ministerului britanic al apararii.Forțele de ocupație ruse fac mai multe demersuri pentru o guvernare permanenta a Moscovei in zonele ocupate in sud, nu doar in Donbaas ce include cele doua republici separatiste autoproclamate…

