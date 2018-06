Stiri pe aceeasi tema

- Ploile torentiale au produs efecte, atat in Capitala, cat si in mai multe localitati din judetul Ilfov, pompierii intervenind pentru scoaterea apei din curti, case si gospodarii, au transmis, joi seara, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov. In continuare se intervine…

- Mai multe case, curti si strazi din Teleorman sunt inundate din cauza ploilor din ultima perioada, cea mai grava situatie fiind in localitatea Calomfiresti, informeaza, joi seara, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. ''Situatia operativa din judet: Turnu Magurele - sase…

- Ploaia din cursul diminetii de joi a provocat acumulari de apa pe strazile mai multor sectoare ale Capitalei, fiind sesizati pentru interventii cei de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, care au actionat si pentru scoaterea unor masini din apa.

- Un barbat in varsta de 50 de ani are arsuri de gradul II și III pe 60% suprafața corpului, dupa ce locuința sa de pe strada Gura Lotrului a explodat marți, informeaza ISU București-Ilfov. La fața locului au intervenit trei autospeciale de stingere, un echipaj SMURD și unul de descarcerare.Trei…

- Potrivit informatiilor oferite de ISU Bucuresti-Ilfov, acoperisul unei case arde mocnit in sectorul 4 din Bucuresti, la cateva sute de metri de statia de metrou Dimitrie Leonida. Suprafata afectata este de 80 de mp. Pompierii au reusit sa opreasca extinderea focului la o casa care se afla…

- Un incendiu a izbucnit la acoperisul unei case din sectorul 4 al Capitalei, in apropierea statiei de metrou Dimitrie Leonida, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov, precizand ca nu exista victime. Locuinta a fost distrusa in totalitate. Pompierii intervin de o ora la stingerea…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "A.D. Ghica" al judetului Teleorman a anuntat, vineri, ca in majoritatea localitatilor afectate de inundatii apele sunt in retragere, in prezent intervenindu-se in 15 comune pentru evacuarea apei din peste 200 de curti si circa 60 de anexe gospodaresti. "La…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "A.D. Ghica" al judetului Teleorman a anuntat, vineri, ca in majoritatea localitatilor afectate de inundatii apele sunt in retragere, in prezent intervenindu-se in 15 comune pentru evacuarea apei din peste 200 de curti si circa 60 de anexe gospodaresti. "La aceasta…