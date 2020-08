Stiri pe aceeasi tema

- Intervenția pompierilor continua in vestul Capitalei, acolo unde circa 10.000 de metri patrați au luat foc in cursul zilei de joi. Vegetația arde mocnit și se observa fum in continuare, transmite Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov (ISUBIF), informeaza MediafaxCitește și: Avertismentul…

- Un mesaj RO-ALERT a fost emis, joi, pentru a avertiza populatia din Sectoarele 5 si 6 ale Capitalei, precum si comuna Bragadiru in legatura cu un incendiu de vegetatie uscata care a izbucnit in zona Ghencea, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov (ISUBIF). …

- Incendiu de proporții in Capitala. 10.000 de metri patrați de vegetație uscata ard in zona cartierului Ghencea. Pompierii au intervenit inițial cu 8 autospeciale, dar acțiunea lor a fost ingreunata de vant, infromeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti – Ilfov (ISUBIF). Autoritațile…

- Un incendiu de vegetatie uscata a izbucnit joi in zona Ghencea, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov. Autoritatile au emis un mesaj de urgenta prin RO-ALERT pentru locuitorii din cartierelel Drumul Taberei si Ghencea.

- Un incendiu de vegetație a pornit, joi dupa-amiaza, in Capitala. Opt autospeciale de stingere acționeaza la fața locului, insa operațiunea pompierilor este inregunata de vant, transmite Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov (ISUBIF), potrivit Mediafax.

- Populatia a fost avertizata printr-un mesaj RO-ALERT cu privire la incendiul produs joi seara in localitatea Bragadiru, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov. Un incendiu puternic s-a produs joi seara la doua hale din Bragadiru, in apropiere de Soseaua de…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov a operationalizat vineri un punct de lucru temporar, la kilometrul 19 al autostrazii A2. "In contextul cresterii progresive a fluxului de autoturisme care se deplaseaza catre statiunile de la mare, ISU Bucuresti - Ilfov a operationalizat…

- Un barbat a murit, joi, in urma unui incendiu izbucnit dupa explozia unei butelii, intr-o casa din localitatea Albesti, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Constanta.La fata locului au intervenit doua autospeciale de stingere si un echipaj SMURD B, potrivit agerpres.ro.…