- ISU Bucuresti - Ilfov anunta ca actioneaza pentru a extrage o mare cantitate de apa acumulata intr-un pasaj de Soseaua Bucuresti - Targoviste si ca in cursul dimineatii de miercuri a avut 11 interventii pentru ascoata apa din subsoluri sau pentru indepartarea acesteia de pe carosabil.

- Pompierii de la ISUBIF interven in aceasta dimineața pentru extragerea apei acumulate in subsoluri, case, dar si pe strazi, in urma fenomenelor meteo ce se manifesta in Bucuresti.Incepand cu ora 06:00 pana la ora transmiterii acestei știri, ISUBIF a fost solicitat in 11 situații, respectiv…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a avut in aceasta dimineața o inntervenție in Piața Sfatului, cel mai probabil pentru a acorda a ajutor creunei persoane in varsta. La acțiune au participat echipajele de intevenție cu o autoscara, un modul de descarcerare și paramedicii de la SMURD,…

- Un barbat de 50 de ani s-a aruncat vineri in raul Dambovita, in zona Pod Hasdeu, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov.Conform sursei citate, barbatul a fost scos din apa si este in stop cardiorespirator. La fata locului intervin scafandri si doua ambulante…

- O femeie de 30 de ani a fost ranita dupa ce un copac de pe Aleea Izvorul Crișului din Sectorul 4 a cazut peste ea, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența București Ilfov. Aceasta acuza dureri in zona capului și a fost transportata la Spitalul Bagdasar....

- Incendiul de vegetatie uscata, de pe terenul situat intre localitatile Peris si Darza din judetul Ilfov, a fost stins, anunta joi Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov (ISUBIF).In zona au ars si dejectii provenite de la o ferma de porci, potrivit Agerpres.ro. In…

- Mirosul greu care a cuprins Capitala in dimineața zilei de miercuri are drept cauza un nor de fum impraștiat in Ilfov și mai apoi in București, provenit de la un incendiu. Potrivit ANM, fumul va mai ramane in atmosfera și in orele urmatoare.

- Spitalele bucureștene in care sunt tratați pacienții cu Covid-19 și varstnicii izolați din Capitala continua sa primeasca alimente, hrana calda și carți de rugaciune de la Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale.Acțiunile acestora au beneficiat de sprijinul unor companii importante și…