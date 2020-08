Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de vegetație a pornit, joi dupa-amiaza, in Capitala. Opt autospeciale de stingere acționeaza la fața locului, insa operațiunea pompierilor este ingreunata de vant, transmite Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti – Ilfov (ISUBIF). Conform sursei citate, ard circa 10.000 metri…

- Pompierii ISU din Bucuresti au fost solicitati joi dupa amiaza sa intervina la un incendiu de vegetatie uscata, in zona strazii Brasov, fiind vorba de degajari masive de fum.Salvatorii le recomanda locuitorilor sa ocoleasca zona si sa elibereze caile de acces pentru a facilita trecerea structurilor…

- Incendiu de proporții in Capitala. 10.000 de metri patrați de vegetație uscata ard in zona cartierului Ghencea. Pompierii au intervenit inițial cu 8 autospeciale, dar acțiunea lor a fost ingreunata de vant, infromeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti – Ilfov (ISUBIF). Autoritațile…

- Pompierii au transmis, un mesaj RO Alert in urma incendiului de vegetație di zona Ghencea, din Capitala. ISUBIF acționeaza cu 12 autospeciale pentru a stinge flacarile."Incendiu vegetatie uscata zona str Brasov, degajari masive de fum. Ocoliti zona. Eliberati caile de acces pentru a facilita…

- Dispozitivul de interventie la fata locului a fost suplimentat, anunta ISUBIF. In total, in prezent sunt 12 autospeciale de stingere care actioneaza din strazile: Drumul Cooperativei, Gladiolelor si Ion Conea. Accesul autospecialelor se face cu dificultate, iar vantul favorizeaza extinderea…

- Un numar de 24 de autospeciale de stingere actioneaza joi seara la incendiul puternic produs la Bragadiru la doua hale, in apropiere de Soseaua de Centura. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov, acest numar va fi suplimentat cu inca cinci autospeciale de stingere. "Se…

- Populatia a fost avertizata printr-un mesaj RO-ALERT cu privire la incendiul produs joi seara in localitatea Bragadiru, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov. Un incendiu puternic s-a produs joi seara la doua hale din Bragadiru, in apropiere de Soseaua de…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov precizeaza ca, miercuri dimineata, de la ora 6,00 si pana in prezent, a fost solicitat sa intervina in 11 situatii - cinci in Bucuresti si sase in Ilfov - pentru extragerea apei acumulate in subsolul locuintelor sau pe carosabil. "O situatie…