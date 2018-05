Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, joi, pe strada Ion Floruta din Bucuresti, fiind afectate mai multe locuinte si anexe. Pompierii intervin cu opt autospeciale. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti -Ilfov au anuntat, joi, ca un incendiu a izbucnit pe strada Ion Floruta, titreaza…

- E-Distributie Muntenia va intrerupe temporar, marti, alimentarea cu energie electrica in unele zone din Bucuresti si din judetele Ilfov si Giurgiu, in vederea efectuarii lucrarilor planificate de revizie si reparatie.

- Medici de familie din Bucuresti si Ilfov protesteaza, la aceasta ora, in fata sediului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate din Capitala, nemultumiti de „functionarea dezastruoasa” a sistemelor informatice gestionate de CNAS.

- Niste muncitori au gasit, marti, in jurul orei 11.00, in urma unor sapaturi, un obuz din perioada celui de-Al Doilea Razboi Mondial, descoperirea fiind facuta in Soseaua Nordului din Capitala, au declarat, pentru MEDIAFAX, reprezentantii IGSU. Reprezentantii Inspectoratului General pentru…

- Aproximativ doua sute de angajati ai Spitalului Judetean de Urgenta din Craiova au intrerupt lucrul si protesteaza, luni dimineata, in curtea unitatii medicale, relamand ca le-au fost dimineaue sporurile cu pana la 50%. Cateva zeci de angajati ai Spitalului "Bagdasar Arseni" din Capitala protesteaza…

- Echipaje ale unei companii de utilitati publice au descoperit, in timpul unor lucrari, un proiectil, in cartierul Militari, fiind alertate autoritatile. Echipajele de la Unitatea Speciala de Interventie din Ciolpani s-au deplasat la fata locului. Pirotehnistii au ridicat proiectilul gasit pe o strada…

- Astazi, 24 martie 2018, in jurul amiezii, pompierii din Blaj au intervenit la un incendiu in oras. Din primele date, este vorba despre o degajare mare de fum dupa ce intr-un apartament a fost uitata o tigaie pe foc. „Garda Blaj intervine cu 1 autospeciala și 1 ambulanța SMURD la un incendiu izbucnit…

- Cursurile scolare vor fi suspendate vineri integral, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, in judetele Giurgiu, Dambovita, Prahova, Teleorman, Buzau, Dolj, Calarasi, Ilfov, Olt si in municipiul Bucuresti.