- Salvatorii au ajuns miercuri seara la barbatul prins sub un mal de pamant in Corbeanca, insa a fost scos decedat, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov (ISUBIF).Un barbat in varsta de 50 ani, care lucra pe un santier in satul Ostratu, comuna Corbeanca, a fost…

- Pompierii din Bucuresti si Ilfov au participat la 179 de interventii pentru indepartarea efectelor vremii rele, anunta Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov (ISUBIF). In Bucuresti, pompierii au efectuat 160 de interventii pentru indepartarea a 104 copaci cazuti…

- Pompierii efectueaza, joi dimineata, 20 de interventii pentru indepartarea efectelor vremii rele din Capitala, anunta Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov (ISUBIF). Pe parcursul noptii, pompierii bucuresteni au participat la 93 de interventii: 40…

- Pompierii bucuresteni au efectuat miercuri, intre orele 17,00 si 21,00, 55 de interventii pentru indepartarea copacilor cazuti pe autoturisme si carosabil, a elementelor de constructie, panourilor publicitare avariate, stalpilor cazuti pe carosabil si a unui semafor cazut. In judetul Ilfov,…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov anunta ca miercuri, intre orele 10,00 - 11,00, va avea loc exercitiul privind transmiterea mesajelor de instiintare, pre-alarmare si verificare a functionarii sirenelor pentru alarmare publica din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov. In acest…