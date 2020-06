ISUBIF a operaţionalizat un punct de lucru temporar pe A2 Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov a operationalizat vineri un punct de lucru temporar, la kilometrul 19 al autostrazii A2.



"In contextul cresterii progresive a fluxului de autoturisme care se deplaseaza catre statiunile de la mare, ISU Bucuresti - Ilfov a operationalizat astazi un punct de lucru temporar, la nivelul km 19 al autostrazii A2, prin intermediul caruia va fi asigurata o interventie prompta a pompierilor, in cazul evenimentelor produse atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire din Capitala", informeaza ISU Bucuresti - Ilfov, intr-o postare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

