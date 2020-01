Pompierii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISUBIF) au actionat, in ultimele 24 de ore, in cazul a 399 situatii de urgenta, anume 323 interventii SMURD, 31 incendii, 45 alte situatii, o valoare peste media zilnica inregistrata in aceasta perioada a anului, informeaza un comunicat al ISUBIF transmis AGERPRES. Din cauza utilizarii mijloacelor pirotehnice au fost generate sase incendii, iar pompierii SMURD au intervenit pentru acordarea primului ajutor calificat in sase cazuri. ISUBIF mentioneaza cazul unui baiat in varsta de 14 ani, din localitatea Dudu, ranit de explozia unei petarde.…