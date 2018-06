Stiri pe aceeasi tema

- La mitingul PSD oganizat in Piata Victoriei, pana la ora 20.05, peste 20 de participanti au avut nevoie de ingrijiri medicale, anunta Mediafax. Bogdan Oprita, coordonatorul SMURD Bucuresti, a declarat ca dintre cele 22 de persoane care au avut nevoie de ingrijiri, patru au fost transportate la spital.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a anuntat ca 22.000 de persoane vor reprezenta formatiunea politica la mitingul de sambata seara din Piata Victoriei. "Noi am facut un calcul al participarii pe care au anuntat-o organizatiile noastre si, in momentul de fata, sunt estimate sa vina in Bucuresti…

- Un miting impotriva abuzurilor, organizat de Partidul Social Democrat, la care sunt asteptate sute de mii persoane, are loc sambata, de la ora 20,00, in Piata Victoriei, transmite Agerpres.ro. Decizia a fost luata la inceputul saptamanii trecute de Comitetul Executiv National al PSD, iar la miting sunt…

- Cateva zeci de persoane protesteaza joi seara, in Piata Victoriei din Bucuresti, fasa de decizia Curtii Constitutionale privind obligarea presedintelui de a o demite pe sefa DNA. Manifestatia are loc dupa ce, miercuri, cateva mii de oameni au protestat in fata guvernului.

- PSD Dambovita poate aduce la mitingul din Bucuresti peste 20.000 de oameni, dar nu exista atatea mijloace de transport, astfel ca este discutata si varianta organizarii unor mitinguri in resedintele de judet, a declarat, marti, la RFI, vicepresedintele PSD Adrian Tutuianu. Tot sambata, 9 iunie, in Piata…

- Un numar de sase persoane au fost conduse la sectia de politie si au fost aplicate sapte sanctiuni contraventionale in valoare de peste 9.000 de lei pe durata protestelor care au avut loc sambata seara in Bucuresti.

