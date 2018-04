Stiri pe aceeasi tema

- Lumea artiștilor este in doliu! Celebrul violonist Dan Enasescu a incetat din viața la 67 de ani. La scurt timp dupa anunțul morții sale, pe rețelele de socializare au aparut mesaje in memoria acestuia. Regretatul artist era membru al Filarmonicii „George Enescu” din 1972. Regretatul maestru va fi condus…

- Baschetbalista Ana Bucur a murit la doar 14 ani. Fata fusese diagnosticata cu cancer osos la varsta de 13 ani. Totul a inceput atunci cand Ana Bucur s a intors de la un turneu de baschet acuzand o puternica durere de genunchi. In cele din urma medicii au aflat despre boala cumplita. Din nefericre, tratamentul…

- Doliu in lumea sportului. Scott Westgarth, un boxer britanic de doar 31 de ani, s-a stins din viața la scurt timp dupa ce a caștigat meciul din ring. Sportivul a leșinat in timpul interviului pe care il oferea de dupa lupta. Westgarth a caștigat lupta la punctaj cu Dec Spelman. Cei…

- George Pascu, unul din lautarii mari ai Romaniei, s a stins din viata in cursul zilei de joi. Vestea trecerii in nefiinta a artistului la doar 58 de ani a luat prin surprindere intreaga bransa muzicala, scrie Antena 3.Multi instrumentist, in special acordeonist, artistul a cantat cu toate numele mari…

- Alex Stefan Rusu a fost titular la Flacara Muntenii de Sus, echipa aflata pe locul II al Ligii a IV-a, si era elev la Liceul cu Program Sportiv din Vaslui. Vestea mortii fulgeratoare a adolescentului a fost anuntata duminica de reprezentantii echipei de fotbal: ”Doliu in echipa Flacara. Stefan Alex…

- Un jucator al echipei de fotbal de liga a IV-a Flacara Muntenii de Sus din judetul Vaslui s-a stins din viata la doar 16 ani. Potrivit oficialilor echipei, adolescentul a suferit un atac cerebral.

- TRISTETE… Polițistul hușean, Ioan Fofel, s-a stins din viața, la varsta de 62 de ani. S-a luptat cat a putut cu o boala teribila, avand alaturi nu doar familia, dar și foștii colegi de serviciu, prietenii și mulți oameni care l-au respectat, insa, pana la urma, afecțiunea crancena a invins. “A fost…

- Leo Iorga trece prin momente delicate, dupa ce a aflat ca un prieten apropiat s-a stins din viata. Artistul si-a exprimat regretul pierderii persoanei dragi pe Facebook, unde a scris un mesaj. "Drum bun, prietene!Dumnezeu sa te aiba ȋn paza Sa acolo Sus, Generale!", a scris Leo Iorga.…