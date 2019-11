Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, reprezentanții instituțiilor implicate in gestionarea cazului Miorița 8, in frunte cu subprefectul Daniel Franțescu, au participat la o intalnire cu jurnaliștii. Subprefectul de Timiș a anunțat ca in CJSU s-a votat in unanimitate readmisia…

- Locatarii din blocurile de pe strazile Vaida Voievod si Miorita nr. 4, unde in cate un apartament au fost facute deratizari si dezinsectii cu aceeasi substanta toxica, Delicia Gastoxin, se vor putea intoarce acasa. In imobile nu mai exista pericol toxic. In schimb, locatarii din blocul de pe strada…

- Blocul de pe strada Vaida Voievod 1 din Timișoara a intrat in atenția autoritaților luni seara, dupa ce s-a aflat ca firma care a provocat tragedia de pe Miorița 8 a facut dezinsecție și deratizare și in acest imobil. Cei care au gestionat situația au decis evacuarea locatarilor pentru a…

- Comitetul pentru Situatii de Urgenta din Timis a decis, marti seara, sa lase locatarii sa intre in blocul de pe strada Vaida Voievod, unde intr-o garsoniera s-a facut deratizare si dezinsectie cu aceeasi substanta toxica, Delicia Gastoxin, care a ucis trei oameni intr-un alt bloc din Timisoara. Dupa…

- O echipa a Ministerului Apararii Naționale merge in aceasta dimineața la Timișoara pentru a face verificari suplimentare in locurile in care a fost identificata prezența substanței toxice Delicia-Gastoxin, dupa deratizarea facuta de aceeași companie la blocul din strada Miorița 8, anunța Mediafax. In…

- Conducerea Politiei Timis a anuntat in sedinta Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta care a avut loc miercuri seara ca o echipa din cadrul Ministerului Apararii Nationale (MApN) va sosi joi dimineata la Timisoara, pentru a efectua verificari suplimentare cu echipamente specializate in locatiile…

- „In urma masurilor de neutralizare efectuate la imobilul de pe strada Vaida Voievod, nr. 1 și a masuratorilor efectuate de catre echipele CBRN, s-a dispus permiterea accesului persoanelor in locuințe, deoarece nu am mai fost identificate substanțe toxice. Referitor la apartamentul in care…

- Purtatoarea de cuvant a Inspectoratului Pentru Situații de Urgența (ISU) Timiș, Elena Megherea, a vorbit astazi la emisiunea "Adriana Nedelea la FIX" despre cazul de la Timișoara, acolo unde doi copii și mama unuia dintre ei au murit dupa o dezinsecție facuta in blocul in care locuiau. „Am fost anunțati…