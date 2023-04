ISU Timiș e pregătită să intervină de 1 Mai. 130 de pompieri sunt la datorie pentru urgențe Daca ”prajiți” micii prea mult, sau aveți probleme cu apariția unor incidente PSI nedorite, Pompierii ne asigura ca sunt la datorie și in minivacanța de 1 Mai. Pentru gestionarea eficienta a situațiilor de urgența ce pot interveni pe timpul acestui weekend, un efectiv de 130 de pompieri militari care incadreaza mijloace tehnice specifice, se va ... The post ISU Timiș e pregatita sa intervina de 1 Mai. 130 de pompieri sunt la datorie pentru urgențe appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

