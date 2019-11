Stiri pe aceeasi tema

- ISU Timiș a dispus evacuarea unui bloc din Timișoara de pe strada Vaida-Voievod nr. 1, dupa ce la etajul 4 a fost descoperit un apartament care facuse operațiunea de dezinsecție și deratizare cu aceeași firma care a facut deratizarea in blocul din strada Miorița, nr.8 in care au murit trei oameni. ”S-a…

- Firma de deratizare care s-a ocupat de blocul din Timișoara unde au murit 3 persoane se numește Bistim Dera SRL și se recomanda drept o companie care colaboreaza cu multe firme din oraș. “Nu va lasați pacaliți de firmele de deratizare create peste noapte. Cereți numele firmelor multumite de serviciile…

- Noua oameni dintr-un bloc din Timisoara au ajuns la spital in ultimele zile. Trei dintre ei, un copil de 3 ani, un bebelus de 9 zile si mama celui din urma, au murit la cateva ore distanta. Locatarii spun ca tragedia s-a produs dupa ce in bloc s-a facut dezinsectie. Tatal bebelusului de 9 zile sustine…

- Locatarii blocului din Timișoara unde au murit trei persoane in urma unei dezinsecții sunt sperați dupa cele intamplate. Doi copii din Timișoara, unul de 3 ani și altul de zece zile, și mama acestuia din urma, in varsta de 29 de ani, au murit, iar alți patru copii au ajuns in spital. Cu toții locuiau…

- Ziarul Unirea STARE DE URGENȚA in Timișoara: Copii morți dupa deratizare intr-un bloc din oraș. Arafat cere evacuarea urgenta a locatarilor STARE DE URGENȚA in Timișoara: Copii morți dupa deratizare intr-un bloc din oraș. Arafat cere evacuarea urgenta a locatarilor Un bloc de pe strada Miorita din Timisoara…

- Un bloc de pe strada Miorita din Timisoara este evacuat dupa ce au murit doi copii si un adult, locatari ai cladirii, potrivit presei locale. Decesele au aparut dupa ce in bloc s-a facut deratizare si dezinsectie, potrivit presei locale. Au murit un bebeluș de 9 zile și mama acestuia in varsta de…

