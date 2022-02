Stiri pe aceeasi tema

- O tabara mobila cu o capacitate de peste 200 de locuri pentru refugiații ucraineni a fost trimisa joi dupa-amiaza de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Neamt la Suceava, potrivit site-ului local Știri de Neamț . Rusia a atacat joi Ucraina , iar mii de de ucraineni vor sa se refugieze in Romania.…

- O tabara mobila care poate caza peste 200 de refugiati a fost trimisa de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Neamt la Suceava. Tabara mobila este compusa din trei containere si o bucatarie rulanta auto, informeaza News.ro . ISU Neamt a anuntat ca, joi, a deplasat un modul format din tabara mobila…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui a identificat la nivelul judetului spatii in care ar putea fi amplasate tabere de refugiati din Ucraina, dar si alte locatii in care acestia ar putea fi cazati, in functie de solicitari. ‘Ne asteptam sa vina pe Albita, din Sud, din Nord, nu stim…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Suceava are pregatita o tabara mobila cu 200 de locuri in care ar putea fi primiți refugiații din Ucraina, in urma izbucnirii conflictului armat din aceasta țara. Purtatorul de cuvant al ISU Suceava, cpt. Alin Galeata, a precizat ca pana in momentul de ...

- Autoritatile din judetul Suceava sunt pregatite sa primeasca si sa cazeze cateva sute de persoane refugiate din Ucraina, daca se va impune acest lucru, iar numarul locurilor poate fi suplimentat pana la mii in functie de situatia din teren. Purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata a declarat…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anunțat ca Romania este pregatita sa faca fata unui aflux de migranti dinspre Ucraina. Acesta a precizat ca Romania are pregatite tabere de migranți, echipamente necesare pentru alimentarea cu energie electrica in locurile respective, dar și resurse pentru…

- In judetul Suceava sunt pregatite spatii de cazare si asistenta medicala in eventualitatea unui flux de refugiati din Ucraina. Prefectul, Alexandru Moldovan, a precizat pentru Radio Iași ca, in conformitate cu planul intocmit la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, au fost identificate posibile…