ISU Sibiu: Salvatorii au reluat misiunea de căutare a copilului de 5 ani căzut în râul Cibin - ziua 6 Pompierii militari de la ISU Sibiu au reluat, duminica dimineata, misiunea de cautare a copilului de 5 ani care marti a cazut in raul Cibin, aceasta fiind a sasea zi de interventie.



Dupa ce sambata au efectuat cautari la iesirea din municipiul Sibiu si in zona barajului Robesti, misiunea salvatorilor se va desfasura duminica in municipiu, pe cursul raului Cibin, in zona strazii Orzului, respectiv iesirea spre localitatea Agnita.



Participa 25 de pompieri militari, cu doua barci pneumatice.



In colaborare cu Serviciul de Gospodarire a Apelor, debitul raului Cibin

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii sibieni au reluat cautarile, duminica, in cazul fetiței de 4 ani care a cazut in urma cu 5 zile in raul Cibin, potrivit Mediafax.ISU Sibiu anunța ca sambata au fost efectuate cautari la ieșirea din municipiul Sibiu și in zona barajului Robești. Duminica, misiunea pompierilor…

- Salvatorii nu au reușit nici in cea de-a patra zi sa o gaseasca pe fetița de 5 ani care a cazut in Cibin, la Sibiu. Cautarile vor fi reluate sambata dimineața.„In urma cu puțin timp s-a dispus retragerea numeroasele forțe care au luat parte astazi la a patra zi de cautare a trupului fetiței…

- ISU Sibiu a anunțat ca acțiunile de cautare a fetiței de 4 ani, cazute in raul Cibin, au fost reluate vineri dimineața, pentru a patra zi consecutiv.„Pompierii militari sibieni au reluat in aceasta dimineața intervenția la fața locului cu doua barci pneumatice”, au transmis reprezentanții…

- In data de 23 iunie a.c., in jurul orei 18:30, pompierii militari sibieni au fost solicitați sa intervina de urgența in cazul unui copil de aproximativ 5 anișori, cazut accidental in raul Cibin, in zona strazii Orzului, in timp ce se juca cu alți copii in apropierea casei.

- O fetița, in varsta de patru ani, a cazut accidental in raul Cibin, in timp ce se juca cu alți copii pe malul apei. Evenimentul s-a produs in municipiul Sibiu pe strada Orzului. Pompierii au inceput cautarile aseara, dar le-au abandonat din cauza intunericului. „Misiunea de cautare a fetiței cazute…

- Pompierii au reluat, miercuri dimineata, cautarea fetitei care a cazut marti seara in raul Cibin in timp ce se juca cu alti copii pe malul apei, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu. Cautarea fetitei a incetat marti seara, din cauza vizibilitatii reduse.ISU a…

- Interventia a inceput in jurul orei 19,00, in urma unui apel la 112. In operatiunea de salvare sunt angrenate doua echipaje de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, cu o barca pneumatica.

- Doua echipaje de pompieri militari intervin pentru salvarea unui copil de patru ani care a cazut in raul Cibin din Sibiu, a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Sibiu, Alina Voina, relateaza Agerpres.