ISU primește sute de autospeciale de pompieri cumpărate cu bani europeni Aproape 500 de autospeciale de pompieri vor intra in dotarea Inspectoratelor pentru Situatii de Urgenta. Autospecialele de interventie la incendii vor fi achizitionate din fonduri europene. Marți au fost semnate contracte acordurile-cadru pentru achizitionarea a peste 470 de autospeciale, in valoare de peste 159 de milioane de euro. Șeful DSU, Raed Arafat, spune ca aproximativ 40% dintre autospecialele de stingere ale inspectoratelor pentru Situatii de Urgenta sunt mai vechi de 25 de ani. Vor fi cumparate 200 de autospeciale de capacitate de 10.000 de litri, cu o valoare totala de 69.321.142… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, și Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, au participat astazi la conferința de deschidere a proiectului VIZIUNE 2020, eveniment in cadrul careia au fost semnate acordurile-cadru privind furnizarea a 476 de autospeciale de stingere

