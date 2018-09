Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Serban Cantacuzino” al judetului Prahova, cu sediul in municipiul Ploiesti, str. Rudului nr. 96, județul Prahova, continua activitatile de recrutare pentru admiterea la Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila „Pavel Zaganescu” Boldesti a candidaților…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența ,,Oltenia” al județului Dolj recruteaza candidați pentru concursul de admitere in instituția de invațamant a Ministerului Afacerilor Interne care școlarizeaza elevi in beneficiul Inspectoratului General pentru Situații de Urgența. Școala de Subofițeri de Pompieri…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Dunarea” Braila recruteaza candidati pentru concursul de admitere la Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila „Pavel Zaganescu” Boldesti , sesiunea ianuarie 2019.

- In data de 13 septembrie se implinesc 170 de ani de la memorabila Batalie din Dealul Spirii, lupta eroica a celor 166 de ostasi pompieri condusi de capitanul Pavel Zaganescu, impotriva celor aproape 6000 de soldati ai ostirii otomane veniti pe pamant romanesc sa suprime idealurile Revolutiei de la 1848.…

- F.T. Cinci autospeciale de stingere cu apa și spuma și 25 de pompieri au intervenit, ieri dupa amiaza, in satul Conduratu ( comuna Baba Ana), pentru a stinge flacarile care au cuprins doua fanare, apelul fiind primit prin intermediul Numarului Unic “112”. Potrivit reprezentanților de la Inspectoratul…

- Astazi, 06 august a.c., absolvenții promoției 2018 ai Scolii de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila ,,Pavel Zaganescu” – Boldesti, repartizați in cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența ”Neron Lupașcu” al județului Buzau s-au prezentat la noul loc de munca.

- F.T. Astazi, la S.C. OMV PETROM – Rafinaria PETROBRAZI, pe platforma Rampei CF Negoiești, este programat un exercitiu pentru antrenarea structurilor profesioniste ale ISU Prahova, in ideea de a fi verificat modul in care se intervine in cazul producerii unui accident major cu punerea in aplicare a planului…

- Venirea sezonului estival concomitent cu cresterea temperaturilor atmosferice constituie atat un motiv de bucurie, pentru ca vremea este prielnica iesirilor in natura, dar si motiv de ingrijorare din cauza cresterii riscului izbucnirii unor incendii la unitati turistice, zone de agrement si fond forestier.…