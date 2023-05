ISU Prahova: Pompierii prahoveni au asigurat masurile specifice BULETIN INFORMATIVNR. 43 din 02 mai 2023 In perioada 28 aprilie ndash; 01 mai, pompierii militari din judetul Prahova au actionat in 143 de misiuni, dintre care 29 au fost interventii in situatii de urgenta, 106 urgente medicale si 8 activitati de indrumare si control.Echipajele de salvatori au actionat pentru stingerea a 5 incendii dintre care 3 au fost incendii de vegetatie uscata si deseuri menajere , precum si in alte 7 interventii in sprijinul comunitatilor, care au presupus deblocarea usil ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

