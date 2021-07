Stiri pe aceeasi tema

- Cinci copaci au cazut, duminica, pe carosabil si pe o locuinta pe mai multe strazi din Ploiesti, in urma vijeliei care a avut loc in municipiu, potrivit Agerpres. ISU Prahova a informat ca pompierii actioneaza pentru degajarea a cinci copaci cazuti pe carosabil si pe o locuinta (strazile Emile…

- Pompierii ISU Neamt intervin in mai multe localitati pentru a inlatura efectele fenomenelor cauzate de intemperii, in judet fiind avertizare de Cod Rosu de furtuni. Potrivit purtatorul de cuvant al ISU Neamt, locotenentul Irina Popa, intre localitatile Izvor si Ion Creanga se intervine…

- Raportul ISU pe ultimele 24 de ore: Pompierii prahoveni acționeaza pentru evacuarea apei din 3 locuințe și 1 beci in localitatea Stefesti. Totodata, acționeaza cu drujbe pentru indepartarea unui copac cazut pe carosabil in Podenii Noi. Degajare copac cazut pe carosabil in localitatea…

- Un accident rutier s-a produs vineri seara, la iesire din A3 spre Gherghita. O cisterna incarcata cu 17 tone benzina și 14 tone motorina s-a rasturnat pe o parte și prezinta scurgeri de combustibil pe la gura de incarcare. Șoferul este ranit ușor. La fata locului au fost mobilizate 2 autospeciale…

- Pompierii prahoveni vor inunda cu 300.000 de litri de apa hala in care functiona incineratorul situat langa Ploiesti si care miercuri a fost cuprinsa de un incendiu de proportii. Se estimeaza ca zona, cu o suprafata de 4.000 de metri patrati, care a ars, va continua sa scoata fum o saptamana sau chiar…

- Barbatul surprins de viitura, vineri dupa-amiaza, pe un rau umflat de ploi din județul Prahova a fost gasit decedat. Zece pompieri l-au cautat pe barbatul disparut. De altfel, in Prahova e instituit Cod portocaliu de inundații. Pompierii prahoveni anunța ca barbatul a fost surprins…

- Pompierii argeșeni au intervenit marți pentru degajarea a doi copaci cazuți in localitațile Topoloveni și Parvu Roșu. In Topoloveni, copacul cazut a variat 4 autoturisme dintr-o parcare. Din fericire, nu au fost victime. La Parvu Roșu, copacul a cazut pe carosabil, transmite ISU Argeș. CITESTE SI Rauri…

- Pompierii ISU Prahova au fost solicitati sa intervina pe strada Cubului din Ploiesti, unde un copac a cazut peste doua autoturisme parcate. Pagubele sunt de ordin material, masinile fiind serios avariate, insa din fericire nicio persoana nu a fost ranita. Pompierii intervin pentru debarasarea…