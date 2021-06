Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 48 de ore, pompierii prahoveni s-au luptat cu flacarile uriase, in conditii periculoase, in incendiul izbucnit la societatea care se ocupa cu incinerarea deseurilor toxice. Astazi, in jurul orei 14, incendiul a fost stins, o ancheta de amploare urmand a stabili cu exactitate imprejurarile care…

- Interventia pompierilor pentru stingerea incendiului izbucnit miercuri la incineratorul de deseuri periculoase de la Brazi continua, in zona afectata fiind gasita decedata persoana care se presupune ca ar fi pus focul, informeaza Agerpres . ”Se da in continuare cu apa, iar in momentul de fata nu mai…

- Un incendiu a izbucnit, miercuri dimineata, la o societate de incinerare a deseurilor periculoase din comuna prahoveana Brazi, autoritatile emitand un mesaj RO-ALERT prin care avertizeaza asupra degajarilor masive de fum. Potrivit ISU Prahova, incendiul a izbucnit in comuna Brazi, la o hala de depozitare…

- Incineratorul de deseuri de la Brazi, unde miercuri dimineata a izbucnit un incendiu major in urma caruia au rezultat degajari masive de fum, detine autorizatie de securitate la incendiu din anul 2011, iar ultimul control al ISU pe acest amplasament a fost facut in ianuarie. Inspectoratul pentru Situatii…

