ISU Iasi: Cod galben si portocaliu si in judetul Iasi. Ce ne recomanda pompierii Si pentru judetul Iasi a fost emisa avertizare de cod galben de cantitati insemnate de precipitatii, ninsori si intensificari ale vantului in perioada: 18 noiembrie, ora 08.00 ndash; 19 noiembrie, ora 10.00 Recomandarile pompierilor ieseni, pentru cresterea gradului de siguranta In jumatatea estica a teritoriului si la munte vor fi precipitatii insemnate cantitativ, local de 25...35 l mp si izolat de peste 50 l mp. Acestea vor fi sub forma de ninsoare la munte si predominant ninsori in cea mai m ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

