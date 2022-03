ISU Ialomita: Comunicat de presa -Astazi - 45 de ani de la cutremurul din 1977 Nr. 5 din 04 martie 2022 COMUNICAT DE PRESA Astazi: 45 de ani de la cutremurul din 1977 Au fost suficiente 56 de secunde, timp in care pamantul s a cutremurat atat de tare incat peste 1.500 de persoane si au pierdut viata, surprinse sub daramaturi, iar mii de oameni au fost raniti sau au ramas fara locuinte. Nimic nu avea sa prevada ceea ce se va intampla in acea seara linistita, de 4 martie 1977, cunoscuta in istorie ca data la care a avut loc cel mai mare cutremur din Romania.Pentru ca astfel ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

