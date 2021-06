ISU Ialomita: Comunicat de presa - 11.06.2021 Nr.98 din 11 iunie 2021 BULETIN INFORMATIV Accident rutier produs in municipiul Urziceni.Astazi, in jurul orei 12:40, salvatorii de la Detasamentul de pompieri Urziceni au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma la un accident rutier produs in municipiul Urziceni, in care au fost implicate un autoturism si o autoutilitara. La locul evenimentului a venit in sprijin si un echipaj al SAJ Ialomita substatia Urziceni. In urma accidentului a rezultat o victima constienta si neincarcer ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

