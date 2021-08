ISU Ialomita: Buletin informativ -17.08.2021 Nr. 132 din 17 august 2021 BULETIN INFORMATIV POMPIERII MILITARI IALOMITENI SOLICITATI SA INTERVINA DIN CE IN CE MAI MULT LA INCENDIILE DE VEGETATIE USCATA Dupa perioada incendiara a sfarsitului de saptamana, in care pompierii militari au intervenit la peste 20 de incendii de vegetatie uscata, in ultimele 24 de ore au fost solicitati sa intervina la inca 5 incendii de acest gen astfel:In comuna Gheorghe Lazar: in data de 16.08.2021, ora 11:49, s a intervenit pentru stingerea unui incendiu de veg ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

