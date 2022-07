ISU Hunedoara: Un copac a fost lovit de fulger în urma unei furtuni Un copac a fost lovit de fulger, sambata, in Lupeni, judetul Hunedoara, iar la sosirea pompierilor acesta ardea generalizat, langa o casa nelocuita. Nicio persoana nu a avut de suferit in urma evenimentului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

