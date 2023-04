ISU Harghita: Bilantul misiunilor din ultimele 24 de ore BULETIN INFORMATIV Bilantul misiunilor din ultimele 24 de ore Ziua de ieri, 19.04.2023, s a dovedit a fi una solicitanta pentru pompierii salvatori harghiteni. Astfel, in cursul zilei de ieri, colegii nostri au intervenit in 15 situatii de urgenta. In ultimele 24 de ore, echipajele SMURD au gestionat 11 misiuni, in urma carora 12 persoane aflate in dificultate au fost asistate medical.Totodata, echipajele de stingere au actionat pentru localizarea si lichidarea celor 2 incendii inregistrate la n ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

