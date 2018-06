Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: Arhiva Furtuna a facut ravagii, miercuri seara, in mai multe județe. In Gorj, trei copaci au cazut pe carosabil, fiind nevoie de intervenția pompierilor. Incidentele nu au lipsit nici la Targu-Jiu, unde acoperișul unei case a fost smuls de vant, in zona Castelului de Apa. Din fericire, nu au…

- O fetita in varsta de 12 ani si parintii ei au fost gasiti decedati, marti seara, in locuinta lor din Rovinari, de catre pompierii si politistii solicitati sa intervina la o posibila scurgere de gaze, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, Florin…

- O persoana si-a pierdut viata, iar alta este ranita, in urma unui accident rutier produs joi dimineata pe DN 1 (E68) Brasov – Sibiu, in judetul Brasov. La aceasta ora, traficul este blocat in zona localitatii Beclean. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov,…

- Pompierii au fost solicitati sa intervina, miercuri seara, la un incendiu izbucnit la sediul unei firme din Targu-Jiu, unde au fost cuprinse de flacari mase plastice si deseuri, iar focul s-a extins la o masina aflata in curtea societatii. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- Incendiul din satul Apa Asau a fost anuntat la 112 marti dupa-amiaza. Patu case de locuit, doua adaposturi de animale și anexele aferente pe o suprafața de aproximativ 500 mp s-au facut scrum. Intervenția a fost dificila din cauza suprafeței mari și a cantitații mari de materiale combustibile.…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o anexa a unei locuinte situate in Mangalia, pe strada Avram Iancu. Din primele informatii in magazia cuprinsa de flacari s ar afla o persoana.…

- De ieri și pana pe 30 martie, in intervalul orar 9-16, in toate subunitațile de intervenție ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Vaslui vor fi organizate manifestari de tipul “Ziua Porților Deschise”, la care elevii pot participa in cadrul programului “Școala Altfel: Sa știi Mai Multe,…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj a fost anuntat prin 112 de catre un participant la trafic ca pe DN 66, in Defileul Jiului, o caprioara s-a refugiat de lupi sau caini in apele raului Jiu.