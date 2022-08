ISU Giurgiu:Buletin informativ - 01.08.2022 BULETIN INFORMATIVNr. 254 din 01.08.2022 Incendii, accidente si asistenta SMURD, in ultimele ore Pompierii giurgiuveni au fost la datorie 24 de ore din 24 pentru interventia imediata la solicitarile cetatenilor si gestionarea optima a situatiilor de urgenta, produse la nivel local. In ultimele ore, misiunile acestora au vizat, in principal: acordarea asistentei medicale de catre echipajele SMURD in 11 situatii asigurarea masurilor PSI in urma unui accident rutier Evenimentul s a produs, ieri dup ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

