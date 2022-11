ISU Giurgiu: Comunicat de presa - 22.11.2022

Stiri pe aceeasi tema

- NOUTATE CULTURALA…La Centrul „Mihai Eminescu” a avut loc la Clubul de proza, teatru si traduceri literare „Mircea Eliade”, o activitate culturala inedita. Trupa de teatru „Vizionarii” de la Scoala Gimnaziala „Teodor Medeleanu”, din localitatea Ciocani, prof. indrumator Roxana Galan, au prezentat piesa…

- 30 de copii din comunitatea roma din Nasaud vor merge impreuna la librarie pentru a cunoaște misterul carților. Ce este o librarie pentru un copil din comunitațile defavorizate de langa noi? Intrebarea vine din partea Complexului Muzeal Bistrița-Nasaud, inițiatorul acestui proiect pentru integrarea…

- COMUNICAT DE PRESANr. 351 din 13.10.2022 Ziua Internationala pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale Cutremure, inundatii, alunecari de teren, fenomene meteorologice periculoase seceta, inzapeziri, grindina, inghet, furtuni, viscol sunt dezastre naturale ce pot avea impact negativ asupra oamenilor,…

- Politic Maria Stoian, deputat PNL: “Investiții considerabile in județul Teleorman prin Programul Regional Sud-Muntenia, aprobat de Comisia Europeana” / Comunicat de presa octombrie 12, 2022 13:40 Comisia Europeana a aprobat primele programe regionale aferente perioadei de programare 2021-2027, respectiv…

- COMUNICAT DE PRESANr. 349 din 12.10.2022 Atentie la sistemele si mijloacele folosite pentru incalzirea locuintelor In fiecare an, in sezonul rece, se produc incendii din cauza utilizarii necorespunzatoare a mijloacelor folosite de cetateni pentru asigurarea confortului termic in locuinte. Aceste evenimente…

- COMUNICAT DE PRESANr. 343 din 05.10.2022 Detectoarele de fum si de gaze pot salva vieti Intoxicatiile cu monoxid de carbon, incendiile, acumularile de gaze, urmate de explozii pot fi prevenite prin montarea in locuinta a unor detectoare de fum si de gaz. La nivel national, astfel de evenimente s au…

- Confuzie la Școala Gimnaziala „Ovid Densusianu”, miercuri, la pranz. Aproximativ 780 de elevi au fost evacuați din incinta unitații de invațamant de catre profesori, in timpul cursurilor, la sosirea mai multor autospeciale pentru stingerea incediilor, anunța Buna Ziua Fagaraș . Pompierii au testat reacția…

- COMUNICAT DE PRESANr. 333 din 27.09.2022 Incendiu la un magazin de haine din municipiu Azi noapte, pompierii au fost solicitati sa intervina la un incendiu izbucnit in depozitul unui magazin situat in centrul comercial de la intrarea in municipiul Giurgiu. Acesta s a manifestat cu degajari de fum intr…