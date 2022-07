ISU Dolj a transmis alertă de vijelie puternică ISU Dolj a transmis alerta de vreme extrema. Se anunța intensificari ale vantului și vijelie puternica in Dolj, cu frecvente descarcari electrice, grindina de dimensiuni medii și mari, averse torențiale care pot cumula local 25 litri/mp. Alerta este valabila pentru intervalul orar 15.45- 16.45, de azi, 24 iulie. Se recomanda evitarea deplasarilor și masuri de adapostire și autoprotecție. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

