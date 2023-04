ISU Dobrogea: Atentie la incendiile provocate de instalatiile electrice. Cum poate fi prevenit un incendiu de natura electrica

Stiri pe aceeasi tema

- Daca planuiși un proiect de construcție, unul dintre aspectele esențiale pe care trebuie sa le aveți in vedere sunt instalațiile electrice. O instalație electrica implica instalarea sistemelor electrice, inclusiv fire, cabluri și echipamente, pentru a furniza energie electrica cladirilor. Instalațiile…

- In contextul avertizarii meteo de cod galben pentru zile de 27-28 martie, furnizorul de energie electrica atenționeaza populația ca sa fim atenți la firele și instalațiile electrice. Codul Galben, prevede schimbare brusca a vremii, manifestata prin precipitații puternice in faza mixta și intensificari…

- Persoanele depistate ca dau foc vegetației uscate pot fi sancționate cu amenzi de pana la 50.000 lei, conform prevederilor legale care interzic astfel de acțiuni. Doar in județul Bacau, de la inceputul acestui an, au fost 17 astfel de incendii, dintre care 4 au avut loc intr-o singura zi. „Dinamica…

- Atat cladirile rezidențiale, cat și infrastructura critica și instalațiile industriale sunt scoase de sub tensiune. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Prorectorul UBB Cluj, Ioan Bolovan, crede ca Primaria Cluj-Napoca nu ar trebui sa lase mașinile electrice ale companiei Electrica sa se inracre gratuit, la punctele publice. ”CULMEA ELECTRICITAȚII, DAR MAI ALES A NESIMȚIRII !!!De ceva vreme tot vad la stația de incarcat masini electrice de pe str.…

- ELECTRICA: Localitațile din Alba in care sunt programate intreruperi ale furnizarii energiei electrice, in perioada 27 februarie – 3 martie 2023; completare pentru zilele de 22 și 24 februarie 2023 Localitațile din Alba in care sunt programate intreruperi ale furnizarii energiei electrice, in perioada…

- Nr. 38 Oradea, 07.02.2023 BULETIN INFORMATIVAtentie la instalatiile electrice: doua case din Hidisel, in pericol de a fi distruse din cauza unui scurtcircuit In data de 07 februarie a.c., pompierii militari beiuseni au stins un incendiu violent, ce a cuprins doua constructii auxiliare din cadrul unei…

- Daunele provocate de incendiile de vegetație in 2022, in Uniunea Europeana sunt estimate la ”cel puțin 2 miliarde de euro”, a declarat comisarul european pentru managementul crizelor, transmite Euronews. Astfel, anul 2022 a fost al doilea cel mai ”rau” in privința suprafețelor afectate de incendii de…