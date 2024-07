ISU Dobrogea a stins un incendiu de proporții la Dunăreni Un numar de 20 de gospodarii si trei case dezafectate au ars in urma incendiului de miriste izbucnit miercuri in localitatea Dunareni, flacarile cuprinzand 450 hectare de vegetatie uscata, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Dobrogea”. Conform ISU Dobrogea, incendiul a fost lichidat dupa cateva ore de interventie a pompierilor, fiind salvate 14 […] The post ISU Dobrogea a stins un incendiu de proporții la Dunareni appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Dobrogea in parteneriat cu Primaria si Consiliul Local Cumpana au organizat in aceasta seara o ampla actiune de informare preventiva, invatare si distractie destinata publicului larg.Evenimentul, desfasurat sub sloganul "Prevenirea Salveaza Vieti", a avut…

- Odata cu redeschiderea circulației pe Transfagarașan, Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Argeș a reactivat un punct esențial pentru intervenții de urgența. Situat in zona „District Piscu Negru”, acest punct dispune de un echipaj de paramedici SMURD pregatit sa intervina la orice ora din…

- Incendiul a izbucnit marți, 11 iunie, la o pompa de la Unitatea 2 a Centralei Nuclearelectrice Cernavoda, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Dobrogea, relateaza News.ro. Nicio persoana nu a fost ranita. „Este vorba de un incendiu minor, fara flacara, la Unitatea 2 de la Centrala…

- Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), depozitul este situat in curtea unei societati comerciale, iar incendiul se manifesta pe o suprafata de aproximativ 1.000 metri patrati.La locul interventiei au fost alocate cinci masini de stingere si o ambulanta SMURD."Avand in vedere…

- Un accident rutier grav a avut loc astazi pe strada Mihai Viteazu, la intersectia cu strada Decebal din municipiul Constanta, azi, 21 mai 2024, implicand doua autoturisme.In urma impactului a rezultat o victima incarcerata, conform informatiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta…

- Intr o zi obisnuita de munca, salvatorii constanteni au dovedit inca o data ca orice viata conteaza "Deplasati in misiune pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un uscator, situat la parterul unui bloc, colegii nostri au auzit doi pui de pisica care mieunau speriati. Animalutele erau captive in…

- Dupa ce marți s-a aprins groapa de gunoi a Galațiului, inițial incendiul manifestandu-se pe 2 ha, pompierii militari au acționat cu sase autospeciale pentru stingerea incendiului, insa focul s-a extins. Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Galați a fost sesizat marți in legatura cu producerea…

- A sunat alarma la Inspectoratul pentru Situații de Urgența "Dobrogea" al județului Constanța, in prima zi de Paște! Echipajele de pompieri s-au echipat rapid și s-au mobilizat pentru o operațiune speciala de 'cautare', totul contracronometru.