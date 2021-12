ISU, despre cazul celor doi turiști răniți în Sinaia: „Echipajul SMURD care a intervenit nu cunoaște engleza” Autoritațile au transmis unele precizari despre incidentul in care doi turiști ucrainei ar fi fost atacați de o ursoaica in zona Castelului Peleș din Sinaia. ISU susține ca apelul la 112 a fost facut inițial de un prieten al celor doi și ulterior de la unul dintre turiști, care facea referire „la doua persoane care sangereaza la mana”. Insa echipajul SMURD care s-a prezentat nu cunoaște limba engleza pentru a comunica cu ei. „Aseara, in jurul orei 18:19, in urma unui apel la 112, dispeceratul comun a fost anunțat referitor la un incident in urma caruia 2 turiști din Ucraina au fost atacați de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile au transmis unele precizari despre incidentul in care doi turiști ucrainei ar fi fost atacați de o ursoaica in zona Castelului Peleș din Sinaia. ISU susține ca apelul la 112 a fost facut inițial de un prieten al celor doi și ulterior de la unul dintre turiști, care facea referire „la doua…

- Doi turiști din Ucraina au ajuns, sambata seara, la spitalul din Sinaia, cu rani la maini și picioare. Deși inițial s-a crezut ca aceștia au fost atacați de o ursoaica cu doi pui, in realitate cei doi turiști s-au ranit intr-un gard din zona Castelului Peleș, incercand sa fuga de animalul speriat de…

- Doi turisti din Ucraina au fost atacati de urs, sambata, in apropiere de Castelul Peles. Ambii au traumatisme prin sfasiere, dar sunt constienti. Primarul din Sinaia, Vlad Oprea, spune ca, de fapt, cele doua persoane nu au fost atacate de urs. Administratorul public al orasului Sinaia, Marian Panait,…

- Doi turiști din Ucraina au fost atacați sambata seara de un urs in zona Castelului Peleș, transmite Mediafax. Potrivit ISU Prahova, doua persoane din Ucraina au fost atacate de urs in zona Castelului Peleș. Este vorba de un barbat de 28 de ani care prezinta rani produse prin sfașiere…

- Un numar de 1.850 de pacienți infectați cu virusul SARS-CoV-2 se afla internați, in prezent, in secțiile de Terapie Intensiva din Romania. La nivel național, exista doar patru paturi de ATI libere: in București, Olt și Vrancea, arata datele anunțate marți, 9 noiembrie, de Grupul de Comunicare Strategica…

- Aflata in Romania pentru filmarile serialului ”Wednesday”, actrita Catherine Zeta-Jones a marturisit fanilor sai ca, daca ar fi o prințesa, i-ar placea sa locuiasca la Castelul Peleș din Sinaia. Frumoasa actrita s-a aratat impresionata de unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din Romania.…

- Catherine Zeta-Jones este pentru a doua oara in Romania și a ramas surprinsa de frumusețile Castelului Peleș din Sinaia, asta dupa ce a postat un scurt videoclip pe Facebook, in care admira Bucureștiul dimineața. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de Catherine Zeta-Jones…

- Masca devine obligatorie in toate spațiile deschise in localitațile unde rata de infectare a depașit 6 la mia de locuitori, a anunțat, miercuri, Ministerul Sanatații. Ordinul comun va fi publicat in Monitorul Oficial. Cseke Attila, ministrul Sanatații, și Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne, au…