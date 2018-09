Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti Ilfov informeaza ca in evidentele institutiei nu a fost identificata vreo solicitare din partea proprietarului/beneficiarului pentru obtinerea avizului de securitate la incendiu. Potrivit sursei citate, in momentul de fata este permis accesul locatarilor in bloc, in prezenta politistilor si pompierilor, in vederea evaluarii pagubelor. Totodata, este prezenta o echipa de la Inspectoratul de Stat in Constructii, care isi desfasoara activitatile specifice pentru determinarea gradului de stabilitate a blocului. Un bloc de pe strada Iordache Nastase…