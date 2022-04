Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii maramureșeni vor fi la datorie și in acest sfarșit de saptamana, pregatiți sa intervina in orice moment pentru acordarea asistenței medicale de urgența, stingerea incendiilor și salvarea persoanelor. Avand in vedere faptul ca duminica se sarbatorește ziua de 1 Mai, specialiștii Inspecției…

COD ROȘU la Targoviște, incendiu la un hotel (exercițiu ISU Dambovița), in jurul orei 12:00, pompierii din cadrul Detasamentului Targoviste

- Un incendiu uriaș a izbucnit, luni seara, in București. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de…

- Un incendiu de vegetatie de proportii, izbucnit pe un camp din Balteni, in Dambovita, a pus in pericol depozitul de gaze naturale de la Butan Gas. Pompierii spun ca a fost evitata o catastrofa.

PERICOL in satul Fantanele, un incendiu puternic de vegetație uscata se manifesta in apropierea gospodariile

UN REAL PERICOL, incendiu de vegetație uscata la un pas sa ajunga la locuințe

- Asociația Help Autism deschide, in luna martie, centrul Help Home Targoviște. In sfarșit, tinerii cu autism din județul Dambovița vor avea șansa de a avea parte de un program dedicat și special, susținuți zi de zi de catre specialiști in domeniu. Familiile tinerilor cu varsta biologica intre 10 și 23…

ANUNȚ de ultima ora, facut de președintele CJ, Corneliu Ștefan: Anul 2022, la DGASPC Dambovița,este anul investițiilor