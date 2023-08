ISU Dâmboviţa: S-a încheiat intervenţia de la Crevedia Interventia de la Crevedia, dupa exploziile produse sambata seara, s-a incheiat, a anunțat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita. ”Interventia este finalizata, la locul evenimentului raman pentru supravegherea zonei o autospeciala de stingere si o ambulanta SMURD de la Garda Cornesti”, a transmis, joi seara, ISU Dambovita, fara sa dea și alte detalii. Sambata seara au avut loc mai multe explozii si un incendiu la o statie GPL din Crevedia. Trei persoane au murit, iar peste 50 au fost ranite. The post ISU Dambovita: S-a incheiat interventia de la Crevedia appeared first on Puterea.ro… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

