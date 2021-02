ISU Constanţa: Victimei incendiului i s-au aplicat în cel mai scurt timp manevre de resuscitare, în condiţii de siguranţă Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Dobrogea" a informat, joi, ca femeia care a murit dupa ce a cazut de la etajul sase in urma incendiului din municipiul Constanta a fost mutata de paramedici din locul unde aceasta a cazut, fara a folosi targa, pentru a se evita producerea de traume suplimentare victimei precum si vatamarea cadrelor medicale prin desprinderea de elemente din constructia blocului si pentru a se putea aplica rapid manevrele de resuscitare.



