ISU Constanta: Accident pe varianta Ovidiu, cu doua masini implicate. Una din victime, blocata

- Patru persoane au fost implicate, vineri, intr-un accident rutier care s-a produs pe varianta ocolitoare a municipiului Piatra-Neamt, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, potrivit Agerpres.Un autoturism, o autoutilitara si un autotren au intrat in coliziune. "La…

- Un accident rutier intre 16 autoturisme si 1unmicrobuz a avut loc duminica pe raza localitatii Balotesti, judetul Ilfov - DN 1, sensul spre Ploiesti, 40 de persoane fiind implicate, iar 6 victime, 3 adulti si 3 copii, au fost transportate la unitati sanitare.Potriviit Departamentului pentru Situatii…

- Patru persoane au fost implicate intr-un accident rutier care s-a produs, marti, pe DN 15, in localitatea Trifesti, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, potrivit Agerpres.ro."In evenimentul rutier au fost implicate o autoutilitara in care se afla doar conducatorul auto…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Arges a fost alertat astazi, 7 septembrie 2023, cu privire la un accident rutier produs in municipiul Pitesti, calea Craiovei, in care sunt implicate trei autoturisme.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Arges a fost alertat astazi, 7 septembrie 2023, cu…

- Doua persoane au fost ranite, miercuri, intr-un accident rutier petrecut in judetul Constanta. In urma impactului, una dintre masinile implicate s-a urcat un semn de intrare in localitate, potrivit news.ro.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a anuntat ca pompierii au fost solicitati sa…

- Astazi, 31 august 2023, la ora 12.04, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Crisana" al judetului Bihor a fost sesizat cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 76, la iesirea din Baile Felix spre Hidiselu de Jos, eveniment in care au fost implicate doua autoturisme in care se aflau sase…

- Sase persoane au fost ranite in urma coliziunii dintre doua autoturisme, luni seara, in localitatea Dumbrava din comuna Itesti, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. La locul solicitarii s-au deplasat o autospeciala de stingere, Descarcerarea si doua ambulante de la Serviciul…

- Astazi, pe 4 august 2023, s a produs un accident intre o masina si o autoutiliara in zona localitatii Cotu Vames, comuna Horia, judetul Neamt. Un batran de 65 de ani si un minor de 13 ani au fost transportati de urgenta la CPU Roman. Vineri, pe 4 august 2023, pompierii din Neamt au fost instiintati…